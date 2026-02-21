Следователи допросили жену водителя, утонувшего в автомобиле на Байкале

В Иркутской области следователи допросили жену водителя, который погиб на Байкале вместе с группой китайских туристов. Также опросили владельцев и работников отелей, где жили иностранцы.

Об этом сообщили в Следственном комитете. Водолазы и спасатели достали из озера тела погибших, личности уже установлены. Ранее 8 человек погибли на Байкале, так как автомобиль провалился под лед. Спастись смог только 1 турист.

