Столичные полицейские установят причину массового конфликта на юго-востоке Москвы

Столичные полицейские устанавливают причину массового конфликта на юго-востоке Москвы. Как сообщили в МВД, на Люблинской улице между двумя группами граждан произошла потасовка.

По предварительным данным, один из ее участников был ранен и обратился за медпомощью. Очевидцы пишут в соцсетях о звуках выстрелов. Нескольких участников происшествия задержали. Проводится проверка.

