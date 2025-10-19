Новости мира: тропический циклон "Рамиль" обрушился на Филиппины

Тропический циклон "Рамиль" обрушился на Филиппины. Из-за сильных и продолжительных ливней затопило небольшой Рохас Сити. Некоторые дома полностью разрушены, под воду ушли автомобили. О жертвах пока ничего не сообщается.

Самая крупная автоавария произошла в истории Финляндии. Столкнулись 50 машин на юге страны. По словам представителей дорожных служб, причина была в резкой перемене погоды. В большинстве регионов там температура опустилась ниже нуля, а большинство людей не успели позаботиться о замене летних шин. Из-за скользкой дороги и тумана водители по цепочке влетали в друг-друга. Пострадали десятки человек, из них двое получили серьезные травмы.

