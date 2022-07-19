Новости регионов: в Нижнем Новгороде эвакуировали 37 человек из-за хлопка в жилом доме

В Нижнем Новгороде 37 человек, в том числе шесть детей, эвакуировали из-за хлопка неизвестного вещества в жилой пятиэтажке. Там обрушилась стена между квартирами, выбиты стекла. Как сообщили в МЧС, погибших и пострадавших нет.

Накануне город ушел под воду из-за сильнейшего ливня. Затопило улицы и тротуары, повалило деревья. На кадрах видно, как машины плывут по центру города. Многие их них не завелись из-за попавшей воды, поэтому водителям пришлось толкать свои автомобили. В огромную лужу превратился один из городских стадионов. Судя по прогнозам, непогода отступать не собирается. 19 июля в городе – дожди, град и сильный ветер. Коммунальщики Нижнего Новгорода переведены на усиленный режим работы.

Из-за продолжительных дождей в Приморье объявили режим ЧС. Циклон оставил без дорог несколько районов края. В Уссурийске за три дня выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за разрушенных переправ ряд деревень просто отрезаны от мира. Ранее из-за схода селя погиб ребенок. От стихии страдают не только люди. Под Уссурийском после ливней подтопило приют, где содержатся 700 собак. По прогнозам, погода в Приморском крае в ближайшие дни сильно меняться не будет. Дожди будут идти всю неделю, но штормовых предупреждений не ожидается.

На Кубани выгорело поле пшеницы. Огонь охватил около 10 гектаров в Темрюкском районе. Видео, снятое на задымленной трассе, опубликовали в соцсетях жители. Чтобы справиться с огнем спасателем потребовалось около двух часов. Пострадавших нет, а причины пожара выясняются.

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