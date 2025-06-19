Иран выпустил по Израилю около 20 ракет

Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, взрывы прозвучали в Тель-Авиве и Иерусалиме.

В то же время местные телеканалы сообщают о прилетах в самом центре израильской столицы, а также в Беэр-Шеве на юге страны. По некоторым данным, там под удар попала третья по величине больница Израиля "Сорока". Обломки одной из иранских ракет рухнули прямо на здание клиники.

Предположительно, есть пострадавшие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.