Новости мира: на горнолыжном курорте Испании обрушился подъемник

В Испании на горнолыжном курорте Астун обрушился подъемник. Во время его работы оборвался трос. Пассажиры упали с высоты около 15 метров. Пострадали 30 человек, 17 из них получили серьезные травмы. На месте ЧП работали сразу пять вертолетов. Несколько больниц региона привели в состоянии повышенной готовности. Причина аварии пока не установлена.

В Южной Корее не стихают митинги в поддержку отправленного под стражу президента. Свыше 44 тысяч человек вышли на протест к зданию суда в Сеуле, где вынесли решение об аресте Юн Сок Еля. Митингующие прорвали оцепление из полицейских. Как сообщают СМИ, они начали бить стекла и крушить автомобили. Напомним, Юн Сок Ель в декабре прошлого года объявил военное положение, которое спровоцировало в стране политический кризис. Позднее окружной суд Сеула выдал ордер на его арест.

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