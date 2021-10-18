В Пермском крае шестиклассник открыл стрельбу в школе

Под Пермью ученик устроил стрельбу в школе, пострадавших нет, сообщили в местной полиции. 12-летний стрелок около 8 утра по местному времени пришел в школу с охотничьим карабином, внешне похожим на автомат Калашникова.

Оружие он, предположительно, взял у отца. Занятия в тот момент в классах не проводились. Здание было практически пустым. Ученик дважды выстрелил в потолок и попытался скрыться. В данный момент он задержан, это ученик шестого класса.

Местные СМИ со ссылкой на полицейских пишут, что при задержании он выкрикивал бессвязные фразы, жаловался на травлю со стороны одноклассников и рассказывал, что получает "указания от Бога".