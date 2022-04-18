Мужчина поджег свой автомобиль в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель на Кольцевой автодороге заставил нервничать других автомобилистов. Сначала мужчина бросался на проезжающие машины, а затем поджег свою. После чего продолжил нападать на другие автомобили.

В итоге агрессивного человека забрали медики. Как сообщают СМИ, хулиган приехал из Азербайджана. На своей родине он находится в федеральном розыске.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.