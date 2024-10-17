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17 октября, 08:30

Происшествия

Роспотребнадзор начал проверку из-за жалоб покупателей на зефир

Роспотребнадзор начал проверку из-за жалоб покупателей на зефир

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Роспотребнадзор начал проверку после жалоб покупателей на ухудшение самочувствия после употребления зефира. Люди утверждают, что продукт вызвал у них сильную боль в животе, диарею и тошноту. Специалисты предполагают, что причиной может быть мальтит, который содержится в зефире и используется в качестве сахарозаменителя. 

Магазины временно убрали зефир с полок. На заводе-производителе десерта в Дмитрове отрицают массовое отравление и утверждают, что это были единичные случаи. Юристы предупреждают, что пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию, если докажут вину производителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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