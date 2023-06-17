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Нью-Йорк вновь заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде

Нью-Йорк вновь заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде

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Густой дым от лесных пожаров в Канаде снова окутал Нью-Йорк. Дымка полностью накрыла Манхэттен. Местные власти предупреждают, что жителям с заболеваниям сердца и легких нужно быть внимательными и воздержаться от прогулок по улице.

Лесные пожары бушуют в Канаде на протяжении последних недель. Ими охвачены сразу несколько регионов страны. Более 100 000 человек эвакуированы. Сотни пожарных из США были переброшены к северу от границы для оказания помощи в операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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