В Ростовской области уволили мужчину, купавшегося в чане с молоком

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Одним из мужчин, купавшихся в чане с молоком в Ростовской области, оказался инспектор отдела муниципального фонда, его уже уволили. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу администрации Сусатского сельского поселения Андрея Денисова.

"При просмотре [видео] одна реакция – стыд. Максим Маслаков работает в администрации инспектором отдела муниципального фонда, проще говоря, разнорабочий. <...> После случившегося я его уволил", – рассказал Денисов, отметив, что свою вину мужчина признал.

Известно, что раньше Маслаков работал в полиции участковым, однако ушел оттуда, дослужившись до звания майора. Его товарищем по купанию оказался фермер Дмитрий Ганженко. Последний является казаком, поэтому его поступок рассмотрит местный казачий сход.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором двое мужчин, сняв с себя одежду, залезли в чан с молоком на одном из производств Ростовской области.

В Роспотребнадзоре позже уточнили, что молоко с предприятия не попало на прилавки магазинов – после купания мужчин его утилизировали, что подтверждается данными из системы "Меркурий".



В Ростовской области двое мужчин искупались в чане с молоком