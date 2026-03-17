Новости мира: извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез попало на видео на острове Реюньон

Извержение одного из самых активных вулканов в мире, Питон-де-ла-Фурнез, попало на видео. Он находится на французском острове Реюньон в Индийском океане. На вулкане произошел мощнейший выброс лавы, а потом километровые потоки раскаленной массы перерезали автомобильную трассу и полностью парализовали движение транспорта.

За историей детеныша макаки по имени Панч из японского зоопарка сейчас следит весь мир. Сначала от него отказалась мама, потом его не приняли в стаю. В соцсетях пользователи поделились трогательными кадрами, на которых видно, что он завел себе подругу – такую же маленькую обезьяну. Они проводят время вместе, резвятся и обнимаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.