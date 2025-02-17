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17 февраля, 17:45

Происшествия

Юрист объяснила, как действовать при отравлении в ресторане

Юрист объяснила, как действовать при отравлении в ресторане

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Жительница Москвы пожаловалась на сильное отравление после ужина в одном из столичных ресторанов. По ее словам, ночью у нее поднялась температура и началась рвота. После жалобы в соцсетях она столкнулась с угрозами от менеджера заведения.

Юрист Ксения Горбунова объяснила, что при отравлении в ресторане важно сразу зафиксировать ухудшение самочувствия – вызвать врача, получить медицинскую справку и собрать документы для возможного обращения в суд. Это поможет взыскать компенсацию за лечение, включая расходы на медикаменты и прием врачей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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