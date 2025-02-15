Мужчину, отравившего сослуживца ртутью, отправили под стражу

Зюзинский суд избрал меру пресечения для подозреваемого, который пытался отравить коллегу из-за ревности. Мужчина признал вину и просил не отправлять его под арест, однако суд постановил заключить его под стражу.

По данным прокуратуры, обвиняемый приобрел ртуть из медицинских градусников, смешал ее с начинкой выпечки и угостил жертву. Эксперты отмечают, что преступление квалифицируется как покушение на убийство, наказание за которое составляет от 6 до 15 лет лишения свободы.

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