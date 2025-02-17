Владелец ресторана усомнился в жалобе москвички на отравление

Москвичка пожаловалась на отравление после ужина в ресторане города. Однако владелец заведения заявил, что девушка может быть подставным лицом. По его словам, аккаунт ресторана в соцсетях он никогда не вел, а значит, переписка могла быть сфальсифицирована конкурентами. Он также отметил, что за год работы пиццерии не было зафиксировано ни одного случая отравления.

Ранее пострадавшая рассказала, что после жалобы в соцсетях получила угрозы от менеджера. Когда она обратилась в Роспотребнадзор, давление со стороны заведения, по ее словам, усилилось.

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