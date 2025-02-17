Москвичка заявила об угрозах после жалобы на ресторан в соцсетях

Жительница Москвы Дарья Хохлова пожаловалась на отравление после ужина в ресторане. Девушка написала отзыв в соцсети заведения, но вместо извинений получила в ответ угрозы.

По словам пострадавшей, в тот день она ничего больше не ела. Ближе к вечеру почувствовала недомогание, а ночью у нее поднялась температура и началась рвота. После жалобы в соцсетях и обращения в Роспотребнадзор менеджер ресторана начал писать ей агрессивные сообщения.

Ситуацией заинтересовались надзорные органы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.