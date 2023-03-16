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Жители Донецка рассказали о новом обстреле города

Жители Донецка рассказали о новом обстреле города

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ВСУ снова обстреляли Донецк. Под огонь украинской артиллерии попала жилая застройка в Куйбышевском районе города. Один из снарядов попал в дом на Белостокской улице, где находилась семья с двумя детьми.

Другой удар украинской артиллерии пришелся по Петровскому району Донецка. Там снаряд попал в многоэтажный жилой дом по улице Салтыкова-Щедрина. Ранения получил подросток 2009 года рождения. Кроме того, повреждена газовая труба и придомовая территория.

Всего за сутки ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 21 раз. Они выпустили по гражданским объектам 104 снаряда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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