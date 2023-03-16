Жители Донецка рассказали о новом обстреле города

ВСУ снова обстреляли Донецк. Под огонь украинской артиллерии попала жилая застройка в Куйбышевском районе города. Один из снарядов попал в дом на Белостокской улице, где находилась семья с двумя детьми.

Другой удар украинской артиллерии пришелся по Петровскому району Донецка. Там снаряд попал в многоэтажный жилой дом по улице Салтыкова-Щедрина. Ранения получил подросток 2009 года рождения. Кроме того, повреждена газовая труба и придомовая территория.

Всего за сутки ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 21 раз. Они выпустили по гражданским объектам 104 снаряда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.