Новости регионов: мазутные пятна в Черном море обрабатывают специальным биосорбентом

В Черном море мазутные пятна обрабатывают специальным биосорбентом. В составе вещества содержатся торф и биопрепарат. Они быстро обволакивают и впитывают пленку нефтепродуктов. Дальше специальные бактерии перерабатывают мазут и разлагаются, не нанося вреда экологии.

В ХМАО произошло серьезное ДТП с тремя большегрузами. Машины загорелись. Сейчас возгорание локализовано. Движение на трассе полностью остановлено.

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