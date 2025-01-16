16 января, 19:30Происшествия
Новости регионов: мазутные пятна в Черном море обрабатывают специальным биосорбентом
В Черном море мазутные пятна обрабатывают специальным биосорбентом. В составе вещества содержатся торф и биопрепарат. Они быстро обволакивают и впитывают пленку нефтепродуктов. Дальше специальные бактерии перерабатывают мазут и разлагаются, не нанося вреда экологии.
В ХМАО произошло серьезное ДТП с тремя большегрузами. Машины загорелись. Сейчас возгорание локализовано. Движение на трассе полностью остановлено.
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