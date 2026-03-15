Компенсационные автобусы запущены вместо трамваев после ДТП на Волоколамском шоссе

На северо-западе Москвы для пассажиров запустили временные автобусные маршруты, которые заменят трамваи. Транспорт курсирует от остановки "Братцево" до станции метро "Сокол".

Причиной временных изменений в движении послужило ДТП на Волоколамском шоссе, где столкнулись два трамвая. В результате аварии один из вагонов сошел с рельсов. По предварительной информации, пострадали 18 человек.

