14 октября, 23:15Происшествия
Блогер Сергей Косенко объявлен в розыск
Блогера Сергея Косенко объявили в розыск и возбудили против него уголовное дело по двум статьям. Его обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение ему тяжкого вреда.
Косенко привлек внимание общественности после публикации видеоролика, на котором бросил собственного сына в сугроб. При этом сам обвиняемый заявил, что на кадрах запечатлен не живой ребенок, а кукла. Подписчики блогера посчитали этот аргумент сомнительным, однако адвокат Косенко уточнил, что это может стать смягчающим обстоятельством в суде.
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