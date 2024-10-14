Блогер Сергей Косенко объявлен в розыск

Блогера Сергея Косенко объявили в розыск и возбудили против него уголовное дело по двум статьям. Его обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение ему тяжкого вреда.

Косенко привлек внимание общественности после публикации видеоролика, на котором бросил собственного сына в сугроб. При этом сам обвиняемый заявил, что на кадрах запечатлен не живой ребенок, а кукла. Подписчики блогера посчитали этот аргумент сомнительным, однако адвокат Косенко уточнил, что это может стать смягчающим обстоятельством в суде.

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