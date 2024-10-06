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06 октября, 16:30

Политика

Новости мира: акции в поддержку Палестины и Израиля прошли в городах Европы

Новости мира: акции в поддержку Палестины и Израиля прошли в городах Европы

Новости мира: Трамп выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании

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В преддверии годовщины конфликта на Ближнем Востоке акции в поддержку Палестины и Израиля прошли в городах Европы. В Риме власти были против антиизраильский демонстрации. На митингах усилили меры безопасности. Сотрудники правопорядка окружили толпу в специальном снаряжении.

Дональд Трамп выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании. Именно там на него в июле было совершено покушение. Меры предосторожности в этот раз усилили, на крышах за обстановкой следили многочисленные снайперы, а сам республиканец выступал, стоя за пуленепробиваемым стеклом.

В районе центрального автовокзала в городе Беэр-Шеве в Израиле неизвестный напал на людей. По предварительной информации, один человек погиб, восемь ранены. Террорист ликвидирован.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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