Ракетная опасность объявлена в Орловской области

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Жителей Орловской области предупредили о ракетной опасности. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале главы региона Андрея Клычкова.

"Просьба отойти от окон и переместиться в безопасное место", – говорится в его публикации.

Дежурные средства российской системы ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем и Ростовской областью.

Один из дронов упал на территорию нефтебазы в Воронежской области, где началось возгорание пустой цистерны. Пожар оперативно потушили.

