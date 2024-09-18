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18 сентября, 11:30

Общество

Москвичи искупались в запрещенной зоне в районе станции метро "Технопарк"

Москвичи искупались в запрещенной зоне в районе станции метро "Технопарк"

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Несмотря на середину сентября, некоторые москвичи продолжают купальный сезон. Недалеко от станции метро "Технопарк" купальщиков не отпугнула ни цветущая вода, ни установленные рядом таблички, запрещающие купание.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) редакции по телефону +7 (926) 266-24-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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