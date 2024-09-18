Москвичи искупались в запрещенной зоне в районе станции метро "Технопарк"

Несмотря на середину сентября, некоторые москвичи продолжают купальный сезон. Недалеко от станции метро "Технопарк" купальщиков не отпугнула ни цветущая вода, ни установленные рядом таблички, запрещающие купание.

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