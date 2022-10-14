Комитет госдоходов Армении показал ролик с грузовиком, взорванный на Крымском мосту

Ролик с передвижением фуры, которая привезла взрывчатку для теракта на Крымском мосту, опубликовал комитет госдоходов Армении. На видео два эпизода – в светлое и темное время суток.

На первом из них – момент проверки накладных на товар, задекларированный для перевозки в Россию. Также через рентгеновское просвечивание видно, что было внутри фуры. За рулем, как было установлено, находился гражданин Армении. Он отвез груз в Армавир. Там рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой переложили в фуру, которая потом взорвалась на Крымском мосту.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью повреждений не получила. Погибли четыре человека.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.