14 августа, 15:30Происшествия
СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде
СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры Ростова-на-Дону и Белгорода.
По данным ведомства, в Ростове-на-Дону 13 мирных жителей получили различные ранения. Им оказали медицинскую помощь. Также повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской.
В Белгороде пострадали 3 человека. Их госпитализировали с тяжелыми ранениями.
