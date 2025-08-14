Форма поиска по сайту

14 августа, 15:30

Происшествия

СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде

СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде

СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры Ростова-на-Дону и Белгорода.

По данным ведомства, в Ростове-на-Дону 13 мирных жителей получили различные ранения. Им оказали медицинскую помощь. Также повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской.

В Белгороде пострадали 3 человека. Их госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоНаталия Шкода

