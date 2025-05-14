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14 мая, 11:15

Происшествия

Новости регионов: Читу накрыл дым от лесных пожаров

Новости регионов: Читу накрыл дым от лесных пожаров

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Жители Читы жалуются на сильный запах гари и задымленность воздуха – все из-за продолжающихся лесных пожаров. Многие не выходят из домов, заклеивают окна и используют влажные полотенца. За сутки в регионе ликвидировали 16 очагов возгорания. Для усиления тушения в Забайкалье направили самолет-амфибию Бе-200ЧС.

В Санкт-Петербурге предложили пересадить полицейских на электросамокаты. Инициатива касается сотрудников патрульно-постовой службы. По мнению авторов идеи, такой транспорт поможет быстрее реагировать и преследовать нарушителей в условиях городских улиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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