В Липецке проводят проверку по факту ДТП с сенатором Олегом Королевым

Полиция в Липецке проводит проверку по факту аварии с участием сенатора Олега Королева. Он протаранил машину и скрылся с места ДТП.

В Сети уже появились кадры, снятые очевидцами. Видно, что водитель Lexus ведет себя на дороге неадекватно, а затем бьет легковушку в бок и уезжает. На кадрах, снятых на другой улице, тот же Lexus сносит знак на разделительной полосе.

Машину уже задержали сотрудники ГИБДД. За рулем был бывший губернатор области Олег Королев. Он заявил, что не был пьян, у него просто сильно подскочило давление. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.