В Подмосковье мужчина с топором бегал по двору и "разгонял демонов"

В Подмосковье росгвардейцы задержали 46-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения бегал по двору жилого дома и размахивал топором. Свой поступок мужчина объяснил тем, что разгонял демонов. Благодаря оперативным действиям сотрудников никто не пострадал.

Во Владикавказе мужчина с оружием взял в заложницы кассира букмекерской конторы. Нападавший, оказавшийся бывшим футбольным судьей, проиграл крупную сумму на ставках. Сотрудники Росгвардии и местные жители уговорили его сдаться, заложница получила легкое ранение.

Авиакомпания Nordwind с 24 апреля приостанавливает рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, объяснив это "оптимизацией полетной программы". Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета по месту его приобретения. Других подробностей о причинах отмены перевозчик не раскрыл.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

