Людей эвакуировали на юго-востоке Франции из-за сильного пожара

08:30
На юго-востоке Франции власти проводят эвакуацию людей из-за сильного пожара. Огонь охватил уже 400 гектаров леса в департаменте Жиронда и вплотную приблизился к деревне Сомо, где живет 500 человек. 50 из них уже отправили в безопасное место.
Огонь тушат более 300 сотрудников пожарной службы. С воздуха им помогает авиация – два вертолета и два самолета. Лесные пожары на фоне аномальной жары в этом департаменте полыхали все лето. В общей сложности от огня там пострадало 30 тысяч гектаров.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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