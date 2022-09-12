Момент взрыва на хоррор-квесте в Москве попал на видео

Взрыв на хоррор-квесте в Москве произошел из-за газового баллона. Актер пытался зажечь лампу над участниками, но поджег еще и потолок. Видео с камеры наблюдения выложили в Сеть.

Инцидент произошел 11 сентября на юго-востоке города. Там пострадали шесть человек. Четверо из них – несовершеннолетние.

Прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела по статье об оказании небезопасных услуг. Среди тех, кто получил ожоги оказались двое актеров. 12 сентября к врачам обратился и еще один школьник.