Новости мира: американский лайнер обстрелян при попытке приземлиться на Гаити

Американский лайнер обстрелян при попытке приземлиться на Гаити. Самолет выполнял рейс из Флориды в Порт-о-Пренс, столицу Гаити.

В результате никто из пассажиров не пострадал, но бортпроводник получил травмы. Из-за инцидента самолет перенаправили в Доминикану.

Тем временем в Польше в День независимости прошел марш националистов, в Венесуэле взорвался газопровод, а в Нью-Йорке мигранты-нелегалы на массовой акции заявили, что ни за что не уедут домой. Подробнее о других заметных мировых новостях – в эфире телеканала Москва 24.

