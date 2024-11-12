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Новости

12 ноября, 08:00

Происшествия

Новости мира: американский лайнер обстрелян при попытке приземлиться на Гаити

Новости мира: американский лайнер обстрелян при попытке приземлиться на Гаити

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Американский лайнер обстрелян при попытке приземлиться на Гаити. Самолет выполнял рейс из Флориды в Порт-о-Пренс, столицу Гаити.

В результате никто из пассажиров не пострадал, но бортпроводник получил травмы. Из-за инцидента самолет перенаправили в Доминикану.

Тем временем в Польше в День независимости прошел марш националистов, в Венесуэле взорвался газопровод, а в Нью-Йорке мигранты-нелегалы на массовой акции заявили, что ни за что не уедут домой. Подробнее о других заметных мировых новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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