За девять лет после катастрофы A321 над Синаем 45 родственников жертв скончались

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Девять лет назад, 31 октября 2015 года, самолет с 224 пассажирами и членами экипажа, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом. Родственники жертв трагедии все еще пытаются добиться появления закона о соцзащите пострадавших в терактах, сообщает сайт "Комсомольская правда – Санкт-Петербург".

Следственный комитет России, проводивший расследование катастрофы, пришел к выводу, что случившееся было терактом. На это указывали взрывчатые вещества, обнаруженные экспертами на обломках самолета. Предполагается, что бомба была установлена, еще когда судно находилось в аэропорту Египта. После трагедии несколько радикальных группировок называли себя ответственными за трагедию, однако личности настоящих виновников все еще неизвестны.

Мама одной из жертв теракта, спасателя МЧС Эльвиры Воскресенской, по совместительству глава благотворительного фонда "Рейс 9268" Ирина Захарова считает, что помощь в расследовании катастрофы мог бы оказать Египет, однако там "молчат и не отвечают на запросы СК".

"Для них как будто ничего не произошло. Были слухи, что власти Египта окажут материальную помощь родственникам, но при этом не признают теракт. С 2021 года между странами открыли авиасообщение, и все египетские чиновники забыли про обещания. Зачем им тратить на нас деньги? Да бог с ними, с деньгами, – они даже извинений не принесли", – рассказала женщина.

Отдельной проблемой для родственников погибших в теракте, по словам Захаровой, стало неисполнение Федерального закона "О противодействии терроризму", предписывающего компенсацию за погибших. Поэтому родственники жертв предлагают создать новый закон о социальной защите, который бы гарантировал пострадавшим в терактах не только единовременные выплаты, но и денежные компенсации, выплачиваемые в течение нескольких лет. Кроме того, закон должен установить и другие меры соцподдержки, в том числе поездки в санаторий, приемы у врачей и психологов, профессиональную подготовку и обучение.

"Мы прекрасно понимаем, что от терроризма никто не застрахован. Это война в спину, исподтишка. Значит, у нас должна быть подстраховка для пострадавших людей, чтобы они потом не ходили с протянутой рукой. Это компенсация за то состояние, в котором мы дальше живем", – подчеркивает Захарова.

По ее словам, от стресса из-за теракта ухудшилось здоровье как минимум у половины родственников жертв – кто-то пережил инфаркты и инсульты, кто-то пострадал от тяжелых психиатрических заболеваний. При этом 45 из них скончались за 9 лет. Фонд "Рейс 9268", которым руководит Захарова, помогает с реабилитацией и психологической помощью родственникам, которым еще нужна помощь.

"Многие стали инвалидами, они нуждаются в помощи, но нам говорят, что хватит медицинского полиса, хотя по нему, например, реабилитация положена всего один раз после инфаркта. И все. В следующем году – нет. Но человек же здоровым не стал <...>. Закон о соцпомощи облегчил бы нам жизнь, но пока его отклоняют", – отмечает женщина.

В свою очередь, депутат Госдумы Оксана Дмитриева рассказала, что законопроект был отправлен на заключение правительства в марте 2024 года. Однако парламентарий получила отрицательный ответ.

"По данному вопросу мы сотрудничаем с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Доработка этого закона сейчас достаточно сложная в связи с СВО. Происходит множество терактов со стороны ВСУ по отношению к мирным жителям, в том числе в Курской области и на приграничных территориях, поэтому мне представляется, что депутатам Заксобрания Петербурга следует принять именно региональный закон, так будет корректнее и целесообразнее", – подчеркивает Дмитриева.

Пассажирский лайнер Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", летевший в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте 31 октября 2015 года. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту самолета, погибли. Несмотря на то что ФСБ и СК квалифицировали случившееся как теракт, Египет не согласился с этим.

Апелляционный суд Каира отказался рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение – не терактом, а аварией.

При этом в 2021 году следственные группы России и Египта обменялись данными по расследованию трагедии, а генеральный прокурор Египта Хамада ас-Сауи заявил, что стороны должны продолжать сотрудничество. Он также заявил, что главной целью расследования является выяснение истинных обстоятельств катастрофы, а сами разбирательства должны быть беспристрастными.