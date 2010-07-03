Египет проверит данные о причастности датчанина к подрыву А321 над Синаем

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Спецслужбы Египта проверяют сообщения датских СМИ о причастности жителя Дании к подрыву российского самолета А321 в 2015 году. Об этом заявил член комитета по обороне и безопасности парламента Египта Ахмед аль-Уди.

По информации РИА Новости, спецслужбы проверяют достоверность сведений, чтобы приобщить их к делу.

Ранее на этой неделе Датское радио (DR) со ссылкой на материалы суда сообщило, что к взрыву самолета причастен датский террорист Басил Хассан. Радио ссылалось на показания 51-летнего боевика "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) Халеда Хаята.

Хаят заявил, что Хассан был ключевой фигурой в планировании теракта и к взрыву был причастен его брат Терек Хаят, приговоренный в Ираке к смертной казни за попытку взорвать самолет авиакомпании Etihad Airways. Этот лайнер должен был вылететь из Сиднея в Абу-Даби летом 2017 года.

31 октября 2015 года над Синайским полуостровом разбился Airbus A321 российской компании "Когалымавиа". На борту было 224 человека. Все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

После этой трагедии было прервано авиасообщение между Россией и Египтом. В январе 2018 года из России начали летать самолеты в Каир, для возобновления перелетов Россия потребовала от Египта значительно усилить меры авиабезопасности.

