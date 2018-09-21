Суд взыскал 30 миллионов рублей с "Когалымавиа" по делу о катастрофе над Синаем

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Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 30 миллионов рублей с авиакомпании "Когалымавиа" по иску родственников жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом в Египте.

Ответчиками выступали "Ингосстрах", "Альянц Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", AerCap Holdings N.V., ООО "Авиакомпания Когалымавиа", ООО "Триомед". Заседания проходили в закрытом режиме – компании попросили сохранить коммерческую тайну.

Как сообщает РИА Новости, судья Нелли Рубцова удовлетворила иск частично, постановив взыскать лишь с одного ответчика – авиакомпании "Когалымавиа" – более 30 миллионов рублей. Выплаты в размере от 50 тысяч до миллиона рублей родственники погибших получат единовременно. Более 20 истцов отсудили пожизненные ежемесячные компенсации в размере от четырех до 20 тысяч рублей.

Нескольким заявителям возместят расходы на проезд и погребение родственников. Более десяти пострадавших по решению суда компенсаций не получат.

Самолет A321 компании "Когалымавиа", следовавший из Египта в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. В момент крушения на борту самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

Катастрофа, которую признали терактом, стала крупнейшей в истории отечественной авиации.