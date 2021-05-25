Следователи России и Египта обменялись данными по крушению самолета над Синаем в 2015 году

25 мая, 23:30
Фото: РИА Новости/Рафаэль Даминов
Следственные группы России и Египта обменялись данным по расследованию трагедии с крушением самолета компании "Когалымавиа" в 2015 году над Синайским полуостровом, сообщает РИА Новости. Встреча проходила в Каире и продолжалась порядка пяти часов.
Генеральный прокурор Египта Хамада ас-Сауи подчеркнул, что стороны должны продолжать сотрудничество. Он также заявил, что главной целью расследования является выяснение истинных обстоятельств катастрофы, а сами разбирательства должны быть беспристрастными.
Пассажирский лайнер Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, включая семь членов экипажа. Все погибли.
В ФСБ случившееся назвали терактом. Авиасообщение с Египтом было приостановлено. В 2018 году Россия возобновила рейсы в Каир, но курорты пока закрыты для чартерных рейсов.
Ранее министерство авиации Египта объявило о соглашении с РФ, которое подразумевает возобновление чартерного сообщения между странами. Как отмечал посол России в Египте Георгий Борисенко, авиасообщение полностью может быть восстановлено уже в ближайшие месяцы.
Авиасообщение с Египтом могут возобновить до конца года
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