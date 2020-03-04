Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем – CVB

Фото: АР/Maxim Grigoriev/Russian Ministry for Emergency Situations

Апелляционный суд Каира отказался рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение – не терактом, а аварией, сообщает газета "Коммерсант".

Иск к Шерифу Исмаилу, занимавшему на момент крушения пост премьера Египта, и трем его подчиненным – главам МВД, Минфина и авиации – подали 30 российских семей. В итоге суд признал "незаконное вмешательство" в полет российского лайнера неких "третьих лиц", при этом отклонил претензии к чиновникам, из-за халатности которых, по мнению заявителей, террористы пронесли бомбу на борт.

Следственный комитет РФ назвал произошедшее терактом, возбудив по данному факту уголовное дело.

31 октября 2015 года над Синайским полуостровом разбился Airbus A321 российской компании "Когалымавиа". На борту было 224 человека. Все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

После этой трагедии было прервано авиасообщение между Россией и Египтом. В январе 2018 года из России начали летать самолеты в Каир, для возобновления перелетов Россия потребовала от Египта значительно усилить меры авиабезопасности.

