Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Очевидцы прислали кадры с места ДТП на Старошереметьевском шоссе, где перевернулся грузовик. Сейчас спасатели работают на месте происшествия, проливая проезжую часть для предотвращения возможных пожаров из-за остатков топлива.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.