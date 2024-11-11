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11 ноября, 14:15

Происшествия

Очевидцы прислали кадры с места ДТП на Старошереметьевском шоссе

Очевидцы прислали кадры с места ДТП на Старошереметьевском шоссе

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Очевидцы прислали кадры с места ДТП на Старошереметьевском шоссе, где перевернулся грузовик. Сейчас спасатели работают на месте происшествия, проливая проезжую часть для предотвращения возможных пожаров из-за остатков топлива.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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