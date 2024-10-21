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Мужчины в России стали чаще обращаться к пластическим хирургам, чтобы улучшить свою внешность, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова.

"Общемировой тенденцией в целом является увеличение числа мужчин, обращающихся за пластическими операциями, и наша страна не является исключением", – пояснила эксперт.

По ее словам, современные мужчины стали более открыты к улучшению своей внешности. Так, чаще всего они просят исправить нос, уши и сделать коррекцию верхних или нижних век.

Ранее пластический хирург Дмитрий Зимин дал советы желающим сделать маммопластику. Он отметил, что, если женщина мечтает об эстетической маммопластике, сделать ее можно как до беременности, так и после.

Эксперт также посоветовал не ждать рождения ребенка для того, чтобы осуществить мечту, поскольку неудовлетворенность внешним видом может влиять на гормональный фон.