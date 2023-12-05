Пластический хирург дал советы желающим сделать маммопластику

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Эстетическая маммопластика направлена на улучшение имеющихся форм и восприятия молочных желез. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пластического хирурга Дмитрия Зимина.

Специалист пояснил, что основная функция молочной железы – лактация. Большинство операций на молочных железах не влияют на лактацию.

"На лактацию женщины влияет ее гормональный фон. У нее в одну беременность может быть сумасшедшее количество молока, а в следующую молока может не быть совсем. И наоборот", – сказал он.

Поэтому, если женщина мечтает об эстетической маммопластике, сделать ее можно как до беременности, так и после, уточнил врач. Он также посоветовал не ждать рождения ребенка для того, чтобы осуществить мечту, поскольку неудовлетворенность внешним видом может влиять на гормональный фон.

После беременности значительного изменения сделанной груди не будет. Хирург пояснил, что в таком случае может потребоваться только небольшая подтяжка кожи или рубцов. Однако после проведения маммопластики нужно подождать минимум полгода до начала беременности.

Ранее стало известно, что наиболее опасной косметологической процедурой является инъекционная ринопластика, которая способна привести к серьезным последствиям, вплоть до инсультов и слепоты. Она считается опасной из-за миграции филлера, который может попасть в сосудистое русло, что грозит серьезными осложнениями.

