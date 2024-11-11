ДТП с несколькими автомобилями произошло на 84-м километре МКАД

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ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 84-го километра МКАД в районе съезда № 84, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работали оперативные службы города.

В районе ДТП движение было временно затруднено. Однако сейчас движение полностью восстановлено.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 4-го километра МКАД. Авария произошла перед съездом № 4. Сразу после ДТП транспорт мог двигаться только по двум полосам из шести.

