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12 сентября, 21:30

Происшествия

Многокилометровый затор появился на трассе М4 из-за ДТП

Многокилометровый затор появился на трассе М4 из-за ДТП

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На трассе М4 в районе Видного наблюдается многокилометровый затор в обе стороны, он образовался в результате аварии, несколько полос были перекрыты.

На видео, присланном очевидцами, видно, что что большое количество автомобилей получили повреждения в результате ДТП. Очевидцы отмечают, что один из автомобилей пробил разделительное ограждение и вылетел на встречную полосу.

Есть информация как минимум об одном погибшем. На место ДТП прибыли несколько машин скорой помощи, пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Водителей просят по возможности искать альтернативный маршрут.

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