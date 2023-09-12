Многокилометровый затор появился на трассе М4 из-за ДТП

На трассе М4 в районе Видного наблюдается многокилометровый затор в обе стороны, он образовался в результате аварии, несколько полос были перекрыты.

На видео, присланном очевидцами, видно, что что большое количество автомобилей получили повреждения в результате ДТП. Очевидцы отмечают, что один из автомобилей пробил разделительное ограждение и вылетел на встречную полосу.

Есть информация как минимум об одном погибшем. На место ДТП прибыли несколько машин скорой помощи, пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Водителей просят по возможности искать альтернативный маршрут.

