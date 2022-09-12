Уголовное дело завели на мужчину, угрожавшего выбросить ребенка из окна в Новокосине

На москвича, угрожавшего выкинуть с балкона ребенка, завели уголовное дело. Об этом рассказали в следственном комитете.

Кадры ЧП сняли очевидцы. Мужчина с ножом в руках угрожал сбросить ребенка с 12 этажа. По данным информагенств, это была его дочь. Он вывешивал малышку через перила балкона, потом возвращался в квартиру. И так происходило несколько раз.

Люди вызвали МЧС и полицию. После этого, один из офицеров перелез через соседский балкон, обезвредил мужчину и спас девочку. Теперь она с матерью в безопасности.

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