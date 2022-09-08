Полицейская машина въехала в столб на Новомосковской улице. Заодно и в припаркованные электросамокаты.

Об этом сообщили очевидцы и прислали видео с места событий. Похоже, обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.