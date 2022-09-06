"Рейд 112": один человек пострадал в результате ДТП на Кутузовском проспекте

Один человек пострадал в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Инцидент произошел в 00:30.

Автомобиль такси "Хендэ" двигался по Кутузовскому проспекту. Водитель не справился с управлением и столкнулся с машиной "Камаз".

В результате – попал в заднюю часть машины и сильно повредил свой автомобиль. Пострадал один человек.

На Третьем транспортном кольце также произошло дорожно-транспортное происшествие. Сообщается, что пострадавших не оказалось.

На улице Уральская произошла кража из магазина. При попытке задержать злоумышленника сотрудник получил резаную рану кисти и порез на щеке.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.