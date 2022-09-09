В Москве спасли стоявшего в открытом окне двухлетнего ребенка

Полицейский спас ребенка, который чуть не выпал из окна на севере столицы. Как позже рассказали в полиции, о двухлетнем мальчике в окне сообщили прохожие. Он сильно плакал и был напуган.

Сержант полиции Никита Попков, опираясь на решетку на первом этаже, добрался до окна и снял ребенка. В дверь квартиры тоже стучали, однако там никто не открыл. Позже выяснилось, что отец уснул прямо на полу, который был пьян. Мама мальчика в этот момент находилась на работе. На родителей составили протокол.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.