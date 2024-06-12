Новости регионов: строительная люлька рухнула с высоты седьмого этажа в Уфе

Строительная люлька рухнула с высоты седьмого этажа в Уфе. Люди выпали, а сверху их накрыло металлом. Два человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.



Крупный пожар тушили минувшей ночью в подмосковном Подольске. Огонь вспыхнул на базе переработки металлолома и распространился на 200 квадратных метров. К тушению привлекали 14 человек и 3 единицы техники.

В Мурманской области развернулась операция по спасению краснокнижного кита. Он запутался в сетях. Без движения пленник провел около недели, на помощь ему выдвинулись специалисты со всей страны.

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