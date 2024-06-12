Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 09:15

Происшествия

Новости регионов: строительная люлька рухнула с высоты седьмого этажа в Уфе

Новости регионов: строительная люлька рухнула с высоты седьмого этажа в Уфе

Три автомобиля загорелись в Чертанове

Дачники из Подмосковья спасли змею на решетке забора

"Безопасный город": свадебный кортеж задержали в Подмосковье из-за стрельбы

"Безопасный город": полиция задержала мужчину за прыжок с Крымского моста в Москве

"Безопасный город": глава ФСБ РФ сообщил о причастности Украины к теракту в "Крокусе"

Новости регионов: самолет экстренно произвел посадку под Мурманском

Цех по производству покрышек загорелся в Свердловской области

Новости мира: мужчина взял в заложники посетителей банка во Флориде

Новости регионов: МО РФ показало учения по применению нестратегического ядерного оружия

Строительная люлька рухнула с высоты седьмого этажа в Уфе. Люди выпали, а сверху их накрыло металлом. Два человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Крупный пожар тушили минувшей ночью в подмосковном Подольске. Огонь вспыхнул на базе переработки металлолома и распространился на 200 квадратных метров. К тушению привлекали 14 человек и 3 единицы техники.

В Мурманской области развернулась операция по спасению краснокнижного кита. Он запутался в сетях. Без движения пленник провел около недели, на помощь ему выдвинулись специалисты со всей страны.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыпожаробществоживотныевидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика