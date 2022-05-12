Автомобиль загорелся на севере Москвы

Очевидцы сообщили о происшествии на Онежской улице в Москве. В одном из дворов утром 12 мая загорелся автомобиль. Машина вспыхнула по неизвестной причине.

Рядом были припаркованы еще несколько авто, но огонь на них не перекинулся. Пожарным удалось довольно быстро сбить пламя. Никто не пострадал, но сгоревшая легковушка восстановлению не подлежит.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

