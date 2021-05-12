В Перми годовалый ребенок чуть не упал из окна с четвертого этажа

Мать мальчика, которого спасли в Перми, возможно, была пьяна. Об этом заявили в местной полиции. Годовалый ребенок чуть не сорвался с четвертого этажа. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как малыш забрался на подоконник, а окно в это время было открыто. К счастью, все это вовремя заметили соседи.

Спасателей решили не ждать и развернули под окнами покрывало. В это же время один из мужчин успел добраться до квартиры, вышиб дверь и сам снял мальчика с подоконника.

Родители все это даже не заметили – они в это время спали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.