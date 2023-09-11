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11 сентября, 07:30

В мире

Новости мира: россияне не пострадали при землетрясении в Марокко

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Пострадавших и погибших в результате разрушительного землетрясения в Марокко россиян нет, сообщили в российском МИД. Тем временем жертвами катаклизма стали более 2 тысяч человек.

Местные спасатели работают круглосуточно, но людей катастрофически не хватает, так что страна уже приняла помощь четырех государств – Великобритании, Испании, Катара и Арабских эмиратов. Такого землетрясения в этом регионе не было более века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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