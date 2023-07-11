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Происшествия

Задержан второй подозреваемый, напавший на мужчину из-за цвета волос в Электростали

Задержан второй подозреваемый, напавший на мужчину из-за цвета волос в Электростали

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В Калужской области задержали второго подозреваемого в нападении на молодого человека в Электростали. 19-летнему парню порезали голову из-за цвета волос.

Инцидент случился в воскресенье, 9 июля. Двоим нетрезвым мужчинам не понравилось, что волосы молодого человека были покрашены в зеленый – он увлекается аниме, панк-музыкой и часто меняет цвет прически.

Пострадавшему предстоят операции по заживлению головы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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