11:15Происшествия
Задержан второй подозреваемый, напавший на мужчину из-за цвета волос в Электростали
В Калужской области задержали второго подозреваемого в нападении на молодого человека в Электростали. 19-летнему парню порезали голову из-за цвета волос.
Инцидент случился в воскресенье, 9 июля. Двоим нетрезвым мужчинам не понравилось, что волосы молодого человека были покрашены в зеленый – он увлекается аниме, панк-музыкой и часто меняет цвет прически.
Пострадавшему предстоят операции по заживлению головы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.